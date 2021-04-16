Зеленский раскрыл итоги переговоров с Макроном и Меркель

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Владимир Зеленский сообщил, что в понедельник, 19 апреля, состояться встреча советников лидеров "нормандского формата"

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу советников лидеров государств "нормандского формата" на 19 апреля. Об этом он заявил во время брифинга после переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, трансляцию которого вела пресс-служба ОПУ.

"19 апреля этого года состоится заседание советников. Прежде всего, будут обсуждаться "кластеры" это то, о чем мы говорили, "кластеры" предложили французская и немецкая стороны. С дополнениями Украины, сейчас они рассматриваются Россией", — заявил украинский лидер.

Кроме того, он добавил, что 19 апреля советники будут согласовывать предложения и замечания каждой из сторон к этим "кластерам".

Также Зеленский сообщил, что главной темой разговора с Эмманюэлем Макроном и Ангелой Меркель была ситуация с безопасностью на востоке.

Президент подчеркнул, что каждой стране-члену ЕС Украина предложила подписать "декларацию", которая провозглашает перспективу членства Украины в ЕС.

"Скажу вам откровенно, что несколько стран уже подписали эту декларацию. Есть страны, которые знакомятся сейчас с этой декларацией. Я рассказал детали этой декларации, я предложил Франции также поддержать Украину. Я думаю, что президент Макрон ознакомится с этой декларацией и даст свой ответ", — сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский инициирует проведение переговоров с лидерами "нормандской четверки" из-за гибели четырех украинских военных в результате обстрелов НВФ вблизи поселка Шумы. По его словам, 2021 год сопровождается целым рядом нарушений "режима тишины".

К слову, в декабре прошлого года Владимир Зеленский уверял, что Джо Байден мог бы усилить переговоры по Донбассу если бы США участвовали в "нормандском формате".

Впоследствии Дмитрий Кулеба заявил, что поддержка Украины Соединенными Штатами значительно усилится в 2021 году, а отношения между двумя странами будут идти по восходящей.