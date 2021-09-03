Стали известны сроки запуска ВККС и Этического совета

Конкурсная комиссия, которая начнет процедуры отбора в состав ВККС, будет сформирована до 11 сентября

Представитель президента Украины в Конституционном суде Федор Вениславский заявил, что сейчас происходит процесс формирования конкурсных комиссий по отбору членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС). До 11 сентября будет сформирована конкурсная комиссия, которая начнет процедуры отбора в состав ВККС. Об этом он сказал в интервью "24 каналу" .

"Совет судей, как мне известно, уже дал своих представителей в конкурсную комиссию по ВККС. Ожидаем решения от наших международных партнеров. У них есть время до 11 сентября. То есть в течение недели мы уже должны получить полноценно сформированную конкурсную комиссию, которая начнет процедуры отбора в состав ВККС. Относительно этического совета - там такие же сроки", - сказал он.

По его словам, ВККС может заработать до конца текущего года.

"Я убежден, что до конца этого года мы получим ВККС, который работает. Она сможет очень быстро начать заполнять вакансии в судах. Также убежден, что мы получим более ответственную ВРП, которая не будет рассматривать долгое время производства", - отметил Вениславский.

Новости по теме: Молчанов: Зеленский планомерно добивает третью ветвь власти в стране

Напомним, 13 июля, Верховная Рада Украины приняла законопроект, который предусматривает перезапуск Высшей квалификационной комиссии судей при решающей роли международных экспертов и ранее ветировал президент Владимир Зеленский.