Стали известны ожидания от встречи Меркель и Зеленского

Украина будет поднимать вопрос о стратегических инвестициях в энергетику и обороноспособность, а также вопрос "Северного потока-2"

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель проведут встречу 22 августа в Киеве. В Офисе украинского главы рассказали об ожиданиях от этих переговоров "РБК-Украина" .

По словам советника главы ОПУ Михаила Подоляка, Украина не ставит целью просто получить от немцев какую-то компенсацию за "Северный поток-2".

"Как только россияне убирают с доски такой существенный актив, как наша ГТС, то цена вторжения для них существенно уменьшается. И компенсировать это, условно говоря, тем, что мы вам в течение трех лет будем платить по 500 миллионов – это так не работает, это тогда не система сдерживания и противовесов", – отметил он.

Кроме того, Украина будет поднимать вопрос о стратегических инвестициях в энергетику и обороноспособность.

Например, о многомиллиардных, рассчитанных лет на десять и более, инвестициях в возобновляемые источники энергии, с активным участием европейских и в частности немецких компаний, сообщил Подоляк.

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Ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель приедет в Киев 22 августа и встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам пресс-секретаря украинского лидера, они обсудят гарантии после запуска российского газопровода "Северный поток-2".

Позже стало известно, что перед визитом в Украину Ангела Меркель посетит Российскую Федерацию. Визит в Россию состоится сегодня, 20 августа.