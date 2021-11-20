Стали известны детали военной концепции ЕС

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Документ предусматривает возможность быстро развернуть до 5 тысяч военных для реагирования на кризисные ситуации

Первоначальный проект военной концепции ЕС "стратегический компас" представили странам-членам на этой неделе. Об этом сообщает телеканал CNN.

В его распоряжении оказался первоначальный проект военной концепции ЕС "стратегический компас безопасности и обороны". Документ определят, как страны блока будут сотрудничать в условиях возникновения кризисных ситуаций.

В частности, предусмотрена возможность быстрого развертывания до 5 тысяч военных для реагирования на кризисные ситуации. При этом вместо постоянных вооруженных сил это будут группы оперативного реагирования, в которые войдут военнослужащие от стран-участниц ЕС. Формироваться группы будут для решения конкретной задачи.

Задачи могут заключаться как в эвакуационной миссии, так и для поддержания порядка на границах или оказания гуманитарной помощи.

При этом в конкретной операции могут участвовать представители не всех 27 стран ЕС. Однако развертывание военных от имени Евросоюза потребует одобрения всех членов блока.

Как отмечает телеканал, некоторые страны ЕС, включая Польшу, Эстонию и Литву, готовы поддержать проект военной концепции, но при условии, если в документе будет упомянуто угрозу, которую представляют Россия и Китай.

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Ранее сообщалось, что Североатлантический альянс разрабатывает новую концепцию сдерживания и обороны для евроатлантического пространства, которая должна усилить НАТО. Документ должен охватить все пространства, включая космос, а также гибридные, кибернетические и "более традиционные" угрозы.