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США запретили американским компаниям покупку российских облигаций

фото - из открытых источников

На вторичный рынок запрет не распространяется

Соединенные Штаты Америки ужесточили санкции в отношении российского суверенного долга. Об этом сообщили в Минфине США.

Отмечается, что с 14 июня американским банкам запретили участвовать в первичных размещениях облигаций (независимо от валюты выпуска) Минфина России, Банка России или ФНБ. Также запрещается предоставление этим структурам займов в рублях или другой валюте.

Подчеркивается, что на вторичный рынок запрет не распространяется. 

Ранее, в США заявляли, что подобные меры станут реальностью, если решат, что РФ не стала прекращать хакерские атаки и продолжает попытки вмешаться в американскую политическую жизнь.

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В Минфине России в свою очередь 11 июня подчеркнули, что "в целях минимизации рисков вынужденных продаж государственных ценных бумаг Российской Федерации со стороны отдельных категорий иностранных инвесторов прекращается размещение выпусков ОФЗ, дата начала размещения которых установлена ранее 14 июня 2021 года".

Отметили, что начиная с 16 июня на аукционах будут предлагаться только новые выпуски ОФЗ с датой начала размещения после 14 июня 2021 года.

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Напомним, ранее мы писали, что США и ЕС планируют усилить координацию для ответа на действия России. В связи с этим состоится саммит ЕС-США, в котором примет участие президент США Джо Байден.

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