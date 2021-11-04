США выделят $25 млн на развитие производства безопасной ядерной энергии

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Среди участников инициативы Украина, Польша и Румыния

США объявили о выделении $25 миллионов на инициативу Nuclear Futures Package, которая предусматривает расширение доступа стран к безопасной ядерной энергетики. Об этом заявила заместитель государственного секретаря по контролю над вооружениями и международной безопасностью Бонни Дженкинс, передает прессслужба Государственного департамента США.

"В рамках Nuclear Futures Package США рады сотрудничать с Польшей, Кенией, Украиной, Бразилией, Румынией и Индонезией для поддержки прогресса в достижении их целей в области ядерной энергетики", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что деньги будут направлены на развитие технологий получения ядерной энергии в безопасный способ, демонстрацию потенциала термоядерной энергетики на пути перехода к экологически чистой энергии и развитие реакторов малой мощности.

Отдельно в Госдепе отметили, что этот пакет является подтверждением решительной преданности США инновациям в области энергетики и ядерных технологий как важного компонента достижения целей глобального изменения климата.

Как отмечается, в этой инициативе, кроме Госдепа, принимают участие Агентство США по торговле и развитию, а также Минторг и Минэнерго США.

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Ранее сообщалось, что в японской префектуре Фукуи, за четыре месяца после возобновления работы, был остановлен ядерный реактор. Управляющая компания не смогла уложиться в сроки, установленные регуляторами для внедрения у себя надлежащих антитеррористических мероприятий.