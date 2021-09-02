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США выделили Украине 45 млн долларов гумпомощи

Госсекретарь США Энтони Блинкен Фото из открытых источников

Эти средства выделили на поддержку 3,4 млн украинцев, которые пострадали и страдают от российской агрессии на Донбассе

Соединенные Штаты предоставили Украине гуманитарную помощь в размере 45 млн долларов. Об заявил госсекретарь США Энтони Блинкена в Twitter.

"США предоставляют дополнительные 45 млн долларов в виде гуманитарной помощи народу Украины. Эта помощь позволит нашим гуманитарным партнерам поддержать многих из примерно 3,4 млн нуждающихся украинцев", - написал он.

В частности, средства пойдут гражданам Украины, которые пострадали и страдают от российской агрессии на Донбассе.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту США Джо Байдену присоединиться к урегулированию на Донбассе. Он предложил США новый формат переговоров по урегулированию конфликта с Россией.

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"Относительно Донбасса. Я предлагал форматы с привлечением представителей США на уровне президента в формат урегулирования войны на Донбассе. США будут думать над моим предложением. До встречи я не передавал деталей", – сказал он.

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