США выделили Украине 45 млн долларов гумпомощи
Эти средства выделили на поддержку 3,4 млн украинцев, которые пострадали и страдают от российской агрессии на Донбассе
Соединенные Штаты предоставили Украине гуманитарную помощь в размере 45 млн долларов. Об заявил госсекретарь США Энтони Блинкена в Twitter.
"США предоставляют дополнительные 45 млн долларов в виде гуманитарной помощи народу Украины. Эта помощь позволит нашим гуманитарным партнерам поддержать многих из примерно 3,4 млн нуждающихся украинцев", - написал он.
В частности, средства пойдут гражданам Украины, которые пострадали и страдают от российской агрессии на Донбассе.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту США Джо Байдену присоединиться к урегулированию на Донбассе. Он предложил США новый формат переговоров по урегулированию конфликта с Россией.
"Относительно Донбасса. Я предлагал форматы с привлечением представителей США на уровне президента в формат урегулирования войны на Донбассе. США будут думать над моим предложением. До встречи я не передавал деталей", – сказал он.