США выделили Украине 45 млн долларов гумпомощи

Госсекретарь США Энтони Блинкен Фото из открытых источников

Эти средства выделили на поддержку 3,4 млн украинцев, которые пострадали и страдают от российской агрессии на Донбассе

Соединенные Штаты предоставили Украине гуманитарную помощь в размере 45 млн долларов. Об заявил госсекретарь США Энтони Блинкена в Twitter.

"США предоставляют дополнительные 45 млн долларов в виде гуманитарной помощи народу Украины. Эта помощь позволит нашим гуманитарным партнерам поддержать многих из примерно 3,4 млн нуждающихся украинцев", - написал он. В частности, средства пойдут гражданам Украины, которые пострадали и страдают от российской агрессии на Донбассе.