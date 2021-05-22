США ввели санкции против компаний и судов, строящих "Северный поток - 2"

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Под ограничения попали 13 кораблей

США ввели санкции против российских компаний и судов, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток—2". Об этом сообщает Министерство финансов страны.

Как отмечается, в списке 13 кораблей: "Академик Черский", "Артемис оффшор", "Бахтемир", "Балтийский исследователь", "Финвал", "Капитан Беклемишев", "Мурман", "Нарвал", "Сивуч", "Спасатель Карев", "Умка", "Владислав Стрижов" и "Юрий Топчєв".

Кроме того под санкции попали компании "Мортранссервис", федеральное государственное бюджетное учреждение "Морская спасательная служба" и Самарский теплоэнергетический имущественный фонд. Однако с "Морской спасательной службой" можно работать в сферах, не связанных со строительством газопровода.

В то же время о санкциях против компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG не сообщается.

Ранее СМИ писали, что их вводить не будут чтобы не испортить отношения с Германией.

Напомним, российский морской трубопровод "Северный поток — 2" готов почти на 95%. Дальнейшему строительству трубопровода мешают санкции США. Если трубопровод достроят, Россия сможет поставлять свой газ в Европу, не пользуясь услугами украинской газотранспортной системы. Из-за это Украина потеряет доходы от транзита газа — несколько миллиардов долларов в год.