США ввели новые санкции против шести юридических и 16 физических лиц Беларуси

фото - из открытых источников

В большой степени под ограничения попали силовики РБ

США ввели новый пакет санкций против компаний и некоторых граждан Беларуси. Об этом сообщается на сайте американского Министерства финансов 21 июня, передает "Корреспондент.нет".

Вашингтон внес в санкционный список шесть юридических и 16 физических лиц. В частности, под ограничения попал белорусский КГБ, внутренние войска страны, Главное управление борьбы с организованной преступностью и коррупцией МВД, УВД Брестского облисполкома и Центр изоляции правонарушителей на Окрестина в Минске.

Новости по теме: В ЕС согласовали секторальные санкции против Беларуси: что это значит

Напомним, сегодня Евросоюз принял решение заморозить активы и ввел визовые запреты в отношении 78 белорусских официальных лиц и 8 компаний.