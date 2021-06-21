США ввели новые санкции против шести юридических и 16 физических лиц Беларуси
В большой степени под ограничения попали силовики РБ
США ввели новый пакет санкций против компаний и некоторых граждан Беларуси. Об этом сообщается на сайте американского Министерства финансов 21 июня, передает "Корреспондент.нет".
Вашингтон внес в санкционный список шесть юридических и 16 физических лиц. В частности, под ограничения попал белорусский КГБ, внутренние войска страны, Главное управление борьбы с организованной преступностью и коррупцией МВД, УВД Брестского облисполкома и Центр изоляции правонарушителей на Окрестина в Минске.
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Напомним, сегодня Евросоюз принял решение заморозить активы и ввел визовые запреты в отношении 78 белорусских официальных лиц и 8 компаний.