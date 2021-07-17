США призывают РФ признать ответственность за крушение МН17

Авиакатастрофа MH17 pravda.com

Трагедия произошла ровно 7 лет назад

США призывают Россию признать ответственность в збитті малайзийского боинга МН17 над оккупированной частью Донбасса 17 июля 2014 года. Об этом заявило посольство США в Украине, президент Владимир Зеленский в Twitter

"Семь лет назад, 17 июля 2014 г., рейс MH17 был сбит над территорией Донецкой области Украины контролируемыми Россией силами. Россия до сих пор не признала этих фактов.

В 7-ю годовщину этой трагедии мы призываем Россию признать ответственность в збитті самолета и полностью сотрудничать со следствием", - говорится в сообщении.

семь лет назад, 17 июля 2014 г., рейс MH17 был сбит над территорией Донецкой области. Россия до сих пор не признала этих фактов. В 7-ю годовщину этой трагедии мы призываем признать ответственность в збитті самолета и полностью сотрудничать со следствием. pic.twitter.com/vGOtxqrYqD

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) July 17, 2021

В свою очередь, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина приложит все усилия для установления правды о катастрофе МН17.

"Невозможно поверить, что это произошло в современном мире. Сочувствую. Прилагаем все усилия для установления правды. Ответственность неизбежна!", - говорится в сообщении.

печаль и боль в наших сердцах в седьмую годовщину ужасной трагедии и невыразимого преступления, которое будет помнить весь мир. 298 погибших рейса #MH17. Невозможно поверить, что это произошло в современном мире. Сочувствую. Прилагаем все усилия для установления правды. Ответственность неизбежна! pic.twitter.com/jmmgjnckcG — Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) July 17, 2021

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Ранее сообщалось, что на суде в Нидерландах по делу о крушении рейса MH17 в небе над Донбассом, произошедшей в июле 2014 года, впервые заслушали свидетельства очевидцев, которые были вероятными свидетелями пуска ракеты ЗРК " Бук " в сторону пассажирского самолета.