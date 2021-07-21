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США призвали Украину не критиковать соглашение по "Северному потоку-2", - Politico

Фото из открытых источников

Американские участники переговоров дали понять, что отказались от блокировки строительства

Администрация президента США призвала украинские власти воздержаться от критики соглашения с Германией по "Северному потоку-2". Американская сторона предупредила, что публичные выступления против сделки могут нанести ущерб отношениям. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, американские чиновники также якобы призвали не обсуждать с Конгрессом потенциальные планы Германии и США.

Один из чиновников администрации Джо Байдена опроверг эту информацию, но заявил, что ситуация сложнее.

Отмечается, что источник, близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщил, что Украина все еще считает реальной остановку строительства российского трубопровода за счет американских санкций.

Тем не менее, американские участники переговоров дали понять, что отказались от блокировки строительства.

Украинская сторона этим крайне недовольна.

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Напомним, ранее в Германии заявили о сближении позиций с США по " Северному потоку-2".  В то же время, министр иностранных дел Германии Гайко Маас не стал делать прогнозы по поводу того, будет ли достигнут прорыв на встрече Меркель и Байдена.

 

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