США предоставят Украине бронебойные системы "Джавелин": Совместное заявление партнерства стран

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В 21 веке государства не могут менять границы силой, а Россия нарушила это базовое правило

В совместном заявлении Соединенных Штатов Америки и Украины во время визита президента Владимира Зеленского в США речь идет об активизации работы Комиссии стратегического партнерства, призыв к России прекратить агрессию, подтверждение предоставления безопасности помощи Киеву и сотрудничество в секторе обороны. Об этом свидетельствует заявление о партнерстве двух стран, опубликованное на сайте Офиса президента

Отмечается, что Украина и США активизируют Комиссию стратегического партнерства (КСП), которая будет переориентирована и обеспечена ресурсами для преодоления вызовов 21-го века.

Для празднования повышенного статуса партнерства стран министр иностранных дел и государственный секретарь США планируют утвердить новую Хартию на заседании КСП этой осенью в Вашингтоне.

Отмечается, что в совместном заявлении выделен ряд разделов.

В частности, первый отмечается раздел о безопасность и оборону.

В нем говорится, что в 21 веке государства не могут менять границы силой, а Россия нарушила это базовое правило.

Подчеркивается, что США обещают и в дальнейшем работать вместе с Украиной для привлечения Москвы к ответственности за ее агрессию. Вашингтон по-прежнему выражает непоколебимую поддержку целостности и суверенитету Украины.

В том числе США поддерживают усилия Украины в Крымской платформе по восстановлению контроля над оккупированной территорией и призывают Россию прекратить огонь на востоке нашего государства.

Следующий пункт касается углубление стратегического сотрудничества в сфере обороны.

Речь идет о том, что Украина и США завершили подготовку Стратегического оборонного рамочного соглашения, которое создает основу для усиления стратегического сотрудничества стран в сфере обороны и безопасности.

Там также говорится о внедрении реформ в этих сферах, углубление сотрудничества в таких сферах, как черноморская безопасность, кибербезопасность, обмен разведывательной информацией и противодействие российской агрессии.

Сообщается, что США также напомнили, что поддерживают евроатлантические стремления Украины.

Указывается, что Киев имеет право выбирать свой собственный внешнеполитический курс свободно от внешнего вмешательства, включая стремление Украины вступить в НАТО.

Соединенные Штаты также подтвердили предоставление новый пакет помощи безопасности в объеме 60 миллионов долларов, включающем бронебойные системы "Джавелін" и другое оборонительное летальное и нелетальное оборудование, которое позволит Украине более эффективно защищать себя от российской агрессии.

Страны также завершили подготовка Соглашения об исследовании, разработку, испытания и оценку, которая обеспечивает основу для двустороннего военно-технического сотрудничества и сотрудничества в сфере вооружений.

Кроме того, Вашингтон приветствует прогресс Киева в реформировании секторов обороны.

США также намерены продолжать программу обучения и тренировок в соответствии со статусом Украины как Партнера НАТО с расширенными возможностями.

Кроме этого, в заявлении отмечается, что США поддерживают план Украины по реформирование службы безопасности Украины путем составления и четкого определения ее полномочий и усиления правил, которые защищают права человека и обеспечивают эффективный общественный надзор.

Стороны также подняли вопрос сотрудничества в сфере кибербезопасности.

В частности, в октябре правительства Украины и США планируют провести в Киеве 4-е заседание Двустороннего украинско-американского Кібердіалогу для содействия двустороннему сотрудничеству в области кибербезопасности.

Страны также достигли договоренности по поддержке безопасной круглосуточной связи через Национальный центр США по уменьшению риска ядерной опасности.

Украина и США также продлить на семь лет действие Соглашения относительно оказания помощи Украине в ликвидации стратегического ядерного оружия, а также предотвращения распространения оружия массового уничтожения, подписанного в 1993 году.

Напомним, ранее мы писали, что накануне встречи президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского в Белом доме Соединенные Штаты пообещали выделить Украине 60 млн долларов военной помощи. Деньги нужны, чтобы улучшить обороноспособность украинских войск.