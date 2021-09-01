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США преданы своей миссии, чтобы Европа была мирной, - Байден

Владимир Зеленский и Джо Байден в Белом доме Фото из открытых источников

По словам американского лидера, партнерство между странами крепче, чем когда-либо

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что Украина и Штаты имеют общие ценности. Поэтому Вашингтон привержен достижению долгосрочной миссии по Европе, чтобы она была целостной и мирной. Об заявил Джо Байден во время совместного с Владимиром Зеленским общения с журналистами перед переговорами, которое транслировало Радио Свобода.

"Партнерство между нашими странами крепче, чем когда-либо, и оно станет еще крепче. Украина и США имеют общие ценности и мы преданы достижению нашей долгосрочной миссии по Европе, чтобы она была целостной и мирной", - заявил американский лидер.

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Напомним, в Вашингтоне в Белом доме началась встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена. На повестке дня-безопасность, в частности энергетическая, обновление стратегического партнерства.

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