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США пока не могут объявить о встрече Байдена и Путина, - Псаки

Контакты по этому вопросу продолжаются

Белый дом пока не может объявить о возможной встрече президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина.  Об этом шла речь на брифинге пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

"Мне на сегодня нечего анонсировать или прогнозировать (о встрече Байдена и Путина)", - сказала Псаки.

Она добавила, что контакты США и России в продолжении саммита на самом высоком уровне, который пошел летом 2021 года в Швейцарии, продолжаются.

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Ранее сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин вместе с американским коллегой Джо Байденом может провести онлайн-беседу в ближайшее время. Среди тем будут НАТО и Украина.

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