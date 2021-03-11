США планируют усилить поддержку Украины, - Блинкен

Поддержка может быть в разных сферах

По его словам, Украина отвечает на агрессию в Крыму и на Донбассе, а также на собственные вызовы, в частности борется с коррупцией.

"Мы выступаем решительно против попыток России аннексировать Крым, мы решительно против агрессии на Донбассе, на востоке Украины. И мы твердо поддерживаем Украину и намерены усилить эту поддержку – будь то в сфере безопасности, экономики, или же в усилиях по укреплению собственной демократии", - отметил Блинкен.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Штаты твердо поддерживают суверенитет Украины.