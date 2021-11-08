США отправили Украине еще два военных катера типа Island

Катер Island Фото из открытых источников

Их стоимость оценивается в более 2,5 миллиардов долларов

Соединенные Штаты отправили Украине еще два военных катера типа Island. Об этом говорилось в Facebook посольства США в Украине.

Как отмечается, катера отправились из города Балтимор в штате Мэриленд и прибудут в порт в Одессе.

"Эти катера являются частью помощи безопасности на более 2,5 миллиардов долларов, которую США предоставили Украине с 2014 года. Они помогут укрепить морскую безопасность Украины и повысить оперативную совместимость ВМС Украины с НАТО", — говорится в сообщении.

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Напомним, что ранее США в этом году передали Украине патрульный катер типа Island.

Так, очередной экипаж украинских моряков прибыл в город Мэриленд для прохождения обучения.

Кроме этого, в Украину прибыла третья заключительная партия дополнительной международной помощи безопасности от правительства Соединенных Штатов Америки для нужд Вооруженных сил Украины. При этом, она оценивается в $60 млн долларов.

В частности эта помощь содержит боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение, медицинское имущество и тому подобное.