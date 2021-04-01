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США не оставят Украину наедине при эскалации конфликта на Донбассе, - Пентагон

Новоназначенный глава Пентагона Ллойд Остин Фото из открытых источников

Министры обороны США и Украины обсудили направления усиления взаимодействия в сфере безопасности

Министр обороны США Ллойд Остин заверил, что Соединенные Штаты будут поддерживать Украину и не оставят ее наедине в случае эскалации конфликта на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины

Согласно сообщению, в четверг, 1 апреля, по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор министра обороны Украины Андрея Тарана с министром обороны США Ллойдом Остином. 

Известно, что Таран проинформировал собеседника о военно-политических аспектах ситуации на линии разграничения с временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей, в Крыму и вокруг государственной границы Украины.

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Также отдельное внимание было уделено событиям 26 марта вблизи населенного пункта Шумы, где погибли четверо украинских военнослужащих. 

"Ллойд Остин выразил обеспокоенность последними действиями Российской Федерации и передал Министру обороны Украины заверения в готовности поддерживать Украину в условиях продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму. Министр обороны США подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину один на один и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины", - отметили в отечественном Минобороны.

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Напомним, ранее Европейское военное командование США решило усилить уровень наблюдения из-за стягивания Россией своих войск к границам Украины.

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