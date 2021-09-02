США не могут назначить посла в Украине из-за "Северного потока-2"

Почетный президент Украинско-американского университета Конкордия Джон Хербст Радио Свобода

После прихода новой администрации всегда нужно много времени, чтобы утвердить послов

Назначение нового посла Соединенных Штатов Америки в Украине задерживается из-за решения президента Джо Байдена по российскому газопроводу "Северный поток-2". Об этом заявил экспосол США в Украине Джон Хербст во время онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности, передает Укринформ со ссылкой на пресслужбу КБФ.

Дипломат отметил, что после прихода новой администрации всегда нужно много времени, чтобы утвердить послов.

"Есть еще одна сложность в этом контексте. Я соглашаюсь с Украиной, как и большинство людей в Конгрессе, что решение Байдена по "Северному потоку-2" было катастрофой для Соединенных Штатов, и для Европы также. В ответ на это неудачное решение сенатор Круз затормозил назначения послов во многие страны, и поэтому не удалось быстро назначить американского посла в Украине", - сказал Хербст.

Он также выразил надежду, что назначение нового посла США состоится в этом году.

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Напомним, в начале июня этого года президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о завершении укладка первой нитки газопровода "Северного потока-2".