США не будут возобновлять договор с Россией об открытом небе

Вашингтон вышел из соглашения в ноябре прошлого года

Соединенные Штаты заявили, что не вернутся к сотрудничеству с Россией в рамках Договора об открытом небе. Об этом сообщает Reuters.

По данным американских чиновников, заместитель госсекретаря США Венди Шерман уже известила заместителя главы МИД России Сергея Рябкова, что США не будут возвращаться к соглашению, с которого вышли в ноябре прошлого года.

Тогда Вашингтон назвал причиной выхода нарушение условий договора со стороны России. Россия осудила решение Соединенных Штатов.

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Напомним, Соединенные Штаты Америки официально вышли из соглашения об открытом небе из-за невыполнения Россией своих обязательств