США не будут ослаблять введенные против РФ санкции из-за Украины, - Нуланд

Виктория Нуланд Reuters

Сначала Россия должна изменить действия в отношении Украины

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Соединенные Штаты не будут ослаблять санкции против РФ, пока не она не изменит свое поведение в отношении Украины. Об этом она рассказала в интервью Радио Свобода.

"Мы дали четко понять и президент Байден еще раз повторил, что санкции, которые были введены против России из-за Украины, будут оставаться в силе и не будут ослабляться до тех пор, пока Россия не изменит своего поведения в отношении Украины", - рассказала Нуланд.

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Кроме этого, она уточнила, что американский президент Джо Байден назвал Украину государством "в отношении которого мы имеем большие разногласия с Россией".

"Соединенные Штаты твердо преданы – как мы и были уже несколько десятилетий-суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины. Мы имеем сильные программы поддержки Украины в сфере безопасности, экономического развития, антикоррупционных усилий и все это будет продолжаться", - добавила заместитель госсекретаря.

Напомним, накануне президент Соединенных Штатов Джо Байден во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Женеве заявил о полной поддержке территориальной целостности Украины со стороны США и приверженности Минским соглашениям.