США могут принять участие в нормандском формате

По словам Алексея Резникова, США имеет как моральное, так и юридическое право работать в нормандском формате

Участие Соединенных Штатов Америки в нормандском формате вполне возможно и приемлемо. Об этом заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире "Свобода слова" .

По его словам, США могут принять участие в переговорах по ситуации на Донбассе.

"Участие США абсолютно возможно и приемлемо на разных уровнях", - говорит Резников.

Кроме того, вице-премьер напомнил, что Штаты являются членом и донором ОБСЕ, поскольку, как и другие страны ОБСЕ, платят туда свои взносы. Также США являются гарантом Будапештского меморандума.

"США имеет как моральное, так и юридическое право работать как в нормандском формате, так и на уровне послов и координаторов Трехсторонней контактной группы", - резюмировал Резников.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский инициирует проведение переговоров с лидерами "нормандской четверки" из-за гибели четырех украинских военных в результате обстрелов НВФ вблизи поселка Шумы. По его словам, 2021 год сопровождается целым рядом нарушений "режима тишины".

К слову, в декабре прошлого года Владимир Зеленский уверял, что Джо Байден мог бы усилить переговоры по Донбассу если бы США участвовали в "нормандском формате".

Впоследствии Дмитрий Кулеба заявил, что поддержка Украины Соединенными Штатами значительно усилится в 2021 году, а отношения между двумя странами будут идти по восходящей.