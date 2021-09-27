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США и Россия обсудят контроль над ядерным вооружением, - Госдеп

Встреча состоится в среду, 29 сентября, в Женеве

Делегация Соединенных Штатов во главе заместителем госсекретаря Венди Шерман, встретится с российскими представителями для проведения переговоров по стратегической стабильности и контролю над вооружениями. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

К ней присоединится заместитель Государственного секретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.

Как отметили в Госдепе, последняя встреча двух делегаций состоялась 28 июля в Женеве.

"Диалог по стратегической стабильности является результатом обязательства, взятого президентом Байденом и президентом России Путиным на их встрече в Женеве в июне 2021 года, провести взвешенный и активный диалог, который будет направлен на создание основы для будущих мер по контролю над вооружениями и снижению рисков", - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что Украина обеспокоена намерениями Российской Федерации разместить ядерное оружие на временно оккупированном Крымском полуострове.

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