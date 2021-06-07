США и Германия обсуждают возможные компенсации Украине из-за "Северного потока-2"

В частности, речь идет о возмещении, поскольку Киев может потерять транзит газа из России в Европу

Соединенные Штаты Америки и Германия в связи завершением строительства газопровода "Северный поток-2" обсуждают возможные компенсации Украине. В частности, речь идет о возмещении, поскольку Киев может потерять транзит газа из России в Европу. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете по вопросам иностранных дел Палаты представителей Конгресса.

По его словам, на сегодня с Германией активно идут переговоры об интересах Украины.

"Чтобы изучить, что может и, на мой взгляд, должно быть сделано, чтобы гарантировать, что транзитные платежи, которые Украина может на каком-то этапе в будущем потерять вследствие того, что этот "Северный поток-2" идет в обход Украины, могут сохраниться. Что устранена способность России использовать газ как оружие против Украины или кого-то еще", - отметил Блинкен.

Напомним, ранее вице-премьер-министр РФ Александр Новак заявил, что газопровод "Северный поток-2" будет построен до конца 2021 года.

Кроме того, перед этим, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о завершении укладки первой нитки газопровода "Северного потока-2".