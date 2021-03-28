США и Франция поборются за право поставлять Украине истребители, - СМИ

Французские власти считают, что их аппараты имеют все шансы победить в тендере

Правительство Украины рассматривает возможность закупки новых истребителей. И, вероятно, выбирает между аппаратами из США и Франции. Об этом сообщает издание Intelligence online.

Правительство тайно обсуждает возможность замены существующего парка из 30 советских истребителей "Миг"-29 и "Су"-27 на новые аппараты от западных партнеров.

По данным источника, президент Франции Эммануэль Макрон во время своего визита в Украину намерен обсудить с президентом Владимиром Зеленским возможность поставки истребителей Rafale. Французские власти считают, что их аппараты имеют все шансы победить в тендере. Большую часть затрат по производству и доставке их в Украину готова покрыть Франция, которая уже выделила 1,5 миллиарда евро на покрытие такого оборонного контракта.

В то же время, существует вариант и с покупкой американских истребителей F/A-18 Super Hornet" производства "Боинг".

Ситуация зависит от того, в пользу каких истребителей сделает выбор правительство Украины - легких или тяжелых многозадачных. Известно также, что пока украинские власти не начали процесс продажи существующих устаревших истребителей.

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