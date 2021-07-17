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США хотят перенести визит Зеленского на август, - СМИ

Владимир Зеленский Офис президента

Ранее шла речь о визите Зеленского в июле

США предлагают провести визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон в августе, а не в июле, как заявляла ранее украинская сторона. Об этом сообщает "Украинская правда"со ссылкой на источники. 

Как отмечается, Вашингтон предлагает провести визит в августе, однако в офисе президента недовольны такими сроками.

По информации издания, ключевой проблемой в организации визита являются ситуации вокруг "Нафтогаза Украины".

"Это не вопрос персоналий, это вопрос реформы корпоративного управления", - отметили там.

Вместе с тем, по информации издания ZN.UA еще после первого телефонного общения главы ОПУ Андрея Ермака с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд в июне стороны трижды согласовывали тексты своих сообщений. Во время этих согласований, по словам источников, американская сторона вычеркнула слово "июльский" с украинского сообщение, в котором говорилось, что Ермак и Нуланд обсуждали предстоящий визит президента Украины в США.

В настоящее время, по данным источников ZN.UA Вашингтон предлагает Киеву провести этот визит в конце августа, но до Дня Независимости Украины, что вызывает крайнее недовольство украинской стороны.

Новости по теме: Администрация США вскоре сообщит даты визита Зеленского в Вашингтон, - МИД

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки завили о желании увидеть реальные результаты реформ в Украине перед тем, как президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский встретятся в Вашингтоне

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