США готовы к различным сценариям против "Северного потока-2" в случае угрозы для Украины

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Газопровод может стать оружием РФ не только против Украины, но и для энергетической безопасности в Европе

Старший советник Госдепа США по вопросам экономической безопасности Амос Хохштейн заявил, что Штаты прибегнут к мерам, если Россия нарушит свои обещания по "Северному потоку-2". По его словам, страна готова к различным сценариям санкций в отношении газопровода. Об этом сообщает телеканал "Дом".

Он отметил, газопровод может стать оружием РФ не только против Украины, но и для энергетической безопасности в Европе.

Старший советник Госдепа США подчеркнул важность активной поддержки Украины не только на словах, но и в продолжение транзита через нашу страну.

Хохштейн отметил, что США готовы к разным сценариям, но россияне должны понять, что нужно продолжать транзит через Украину.

Также он выразил уверенность, что новый газопровод - это не экономический проект, а определенно геополитический.

Ранее сообщалось, что российская транснациональная энергетическая компания "Газпром" объявила о завершении строительства газопровода "Северный поток-2".