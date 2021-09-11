home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Политика Читати новину українською

США готовы к различным сценариям против "Северного потока-2" в случае угрозы для Украины

Фото из открытых источников

Газопровод может стать оружием РФ не только против Украины, но и для энергетической безопасности в Европе

Старший советник Госдепа США по вопросам экономической безопасности Амос Хохштейн заявил, что Штаты прибегнут к мерам, если Россия нарушит свои обещания по "Северному потоку-2". По его словам, страна готова к различным сценариям санкций в отношении газопровода. Об этом сообщает телеканал "Дом".

Он отметил, газопровод может стать оружием РФ не только против Украины, но и для энергетической безопасности в Европе.

Старший советник Госдепа США подчеркнул важность активной поддержки Украины не только на словах, но и в продолжение транзита через нашу страну.

Хохштейн отметил, что США готовы к разным сценариям, но россияне должны понять, что нужно продолжать транзит через Украину.

Также он выразил уверенность, что новый газопровод - это не экономический проект, а определенно геополитический.

Новости по теме: Украина хочет вынести на "нормандский формат" вопрос по "Северному потоку-2", – ОП

Ранее сообщалось, что российская транснациональная энергетическая компания "Газпром" объявила о завершении строительства газопровода "Северный поток-2"

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

В возрасте 27 лет скончался бывший футболист "Металлиста" На Буковине после укусов шершней умерла женщина: Первая помощь при нападении насекомых На учениях в России погиб министр В Индии зафиксировали вспышку смертельно опасного вируса Nipah, умер мальчик

программы канала ZIK

Игра в морской бой: Запад против России? |
Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект