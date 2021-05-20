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США будут привлечены к переговорам по Донбассу, - Зеленский

Владимир Зеленский на пресконференции по итогам второго года президентства. 20 мая 2021 года

 Офис президента

По его словам, для решения вопроса нужны переговоры, в частности в "нормандском формате"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас сложная ситуация у украинских границ. Для решения вопроса нужны переговоры, в частности в "нормандском формате". Об этом он сказал во время пресс-конференции по итогам второго года своего президентства.

По его словам, "нормандский формат" важен для решения конфликта на Донбассе.

"27 июля, когда начался "режим тишины", уменьшилось количество погибших людей. Наши европейские партнеры полностью поддерживают "нормандский формат". Кроме "нормандского формата", будет прямой разговор с президентом Путиным, а кроме прямого разговора с Путиным, я вижу формат вовлечения США в эту дискуссию", - сказал он.

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Напомним, Владимир Зеленский также заявил, что вопрос Донбасса могут вынести на всеукраинский референдум.

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