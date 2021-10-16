США анонсировали испытания гиперзвуковых ракет наземного базирования

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Это позволит военным еще до постановки на вооружение систем быть подготовленными к их применению

Американские военные планируют осуществить в течение следующих 18 месяцев три контрольных тестовых пуска разрабатываемых гиперзвуковых ракет наземного базирования перед постановкой их на вооружение в 2023 году. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление начальника управления армии США по гиперзвуковым разработкам генерал-лейтенанта Нила Тергуда.

"В 2022 финансовом году (начался 1 октября - ред) будет три летных испытания и еще дополнительные испытания в 2023 году", - сказал он.

Тергуд подчеркнул, что эти финальные летные испытания будут проводиться непосредственно боевыми частями, в которые они поступят позже, а не разработчиками.

По словам генерала, военнослужащие получат в свое распоряжение новые разработки, чтобы "уже сейчас тренироваться и быть готовыми получить реальные боекомплект для стрельбы".

Тергуд считает, что это позволит военным еще до постановки на вооружение систем быть подготовленными к их применению.

Согласно опубликованным на текущей неделе фотографий Армии США, первые тягачи с прицепами, на которых установлены контейнеры для запуска гиперзвуковых ракет наземного базирования системы Long Range Hypersonic Weapon (LRHW) (получили название Dark Eagle), доставлены на базу Льюис-Маккорд в штате Вашингтон.

Данных о наличии самих ракет в контейнерах нет.

Между тем, по сообщению Армии США, на базу помимо тягачей Oshkosh M983A4 с трейлерами доставлены и "другие компоненты" комплексов, назначение которых не раскрывается. Указывается лишь, что они позволят военнослужащим США проводить полный цикл тренировок по работе с комплексами.

Планируется, что развертывание первой готовой к бою американской батареи с гиперзвуковыми ракетами будет осуществлено уже в 2023 году.

Батарея наземного комплекса LRHW состоит из командно-штабной машины и четырех тяжелых транспортеров с двумя контейнерами на каждом с гиперзвуковыми ракетами. Радиус действия разрабатываемых для армии США гиперзвуковых ракет составит более 2775 км Скорость планирующего гиперзвукового блока достигает 17 Маха (1 мах = 1224 км/ч).

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