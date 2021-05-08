Среди топ-политиков только Медведчук использовал свое влияние, чтобы обеспечить украинцев вакциной, - Зубченко

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Ни госсекретарь США Энтони Блинкен, ни его заместитель Виктория Нуланд не дали ответа на просьбу руководства Украины помочь с поставками вакцины от коронавируса. Так политический публицист Александр Зубченко прокомментировал итоги визита руководства Госдепартамента США в Киев, передает "Капитал".

"Наш верховный главнокомандующий робко упомянул о том, что было бы неплохо подкинуть вакцин против ковида. Да, естественно, эпидемия у нас развивается по плану. Волнообразно. Ситуация под контролем, просто смертность увеличивается как бы по естественным причинам", - сыронизировал публицист.

По словам Зубченко, ни Блинкен, ни Нуланд не сделали даже намека насчет поставок вакцины в Украину.

"К сожалению, сначала Блинкен, а затем и Нуланд сделали вид, что вообще не поняли намека насчет "Пфайзера". Хотя могли бы привезти с собой пару ящиков этой вакцины и раздать на майдане вместо печенек. Помнится, во времена распада СССР американцы всем раздавали одноразовые шприцы. Могли бы продолжить традицию", - предложил он.

"Но, повторюсь, даже намека не сделали насчет поставок. Поэтому ситуация у нас по-прежнему стабильная. Министр здравоохранения Степанов рассказывает об очередном прорыве в переговорах по поставкам индийской вакцины. Миллионы доз почти на подходе. Уже который месяц. Просто возникли объективные сложности. Нужно подождать. Еще годик-другой", - сострил публицист.

При этом Зубченко обратил внимание, что ни экс-президент Петр Порошенко, ни экс-премьер Арсений Яценюк даже не попытались использовать свои связи в США, чтобы помочь Украине с поставками вакцины.

"Двухпартийный консенсус в США относительно поддержки Украины крепнет, а вакцины нет. Петр Алексеевич, судя по его Фейсбуку, был главным действующим лицом на переговорах с Блинкеном. Собственно говоря, ради него госсекретарь и приезжал в Украину. И он лично передал Энтони некий нон-пейпер. Однако в этой бумажке ни слова не было о поставках вакцины. Только НАТО и отражение агрессии РФ. Ну и санкции против Кремля", - констатировал автор.

"Забытый Арсений Яценюк, который за бешеные деньги пытается накрутить себе рейтинг с помощью социологических „опросов“, постоянно хвастался своей крепкой дружбой с Викторией Нуланд. Мог бы чисто ради пиара попросить у нее посодействовать получению американского препарата. Мог. Но даже делать ничего не стал. И тихо отсвечивал лысиной в сторонке. В результате на всю страну 428 привитых двумя дозами индийского "Ковишилда". Даже Леше Гончаренко на вторую дозу препарата не хватило. В Индии не хватает топлива, чтобы сжигать умерших от эпидемии, поэтому вакцины ожидать не стоит. С ЕС у нас чудесные безвизовые отношения, но прививать обещают только работников на клубничных плантациях", - добавил публицист.

В связи с этим Зубченко пришел к выводу, что среди топ-политиков только глава политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук использовал свое влияние, чтобы решить проблему с вакциной.

"Получается, что среди политиков первого эшелона только один из лидеров "Оппозиционной платформы" Виктор Медведчук использовал свои личные контакты на уровне правящей элиты других стран на пользу Украине", - констатировал публицист.

"Еще полгода назад Медведчук договорился лично с Путиным не только о поставках российской вакцины "Спутник V" в Украину, но и о ее производстве в Харькове. Уже в мае харьковский "Биолек" мог бы производить 700 000 доз в месяц. Это 350 тысяч украинцев ежемесячно, которые могли бы получить качественную прививку", - привел расчеты эксперт.

"Естественно, посольство США запретило нам это делать. Неудивительно. Вы вспомните, как эти прекрасные люди подбрасывали недемократическим индейцам одеяла, зараженные оспой. И все поймете сразу. По итогу: бусинок не дали, денег тоже, с вакциной "кинули". Одним словом, великая перемога", - заключил публицист Александр Зубченко.