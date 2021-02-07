Список "переобувшихся". Кто из политиков ходил на эфиры ZIK, NewsOne и 112, а теперь поддерживает их запрет

Фото из открытых источников

Пока в соцсетях националисты во главе с радикалом Сергеем Стерненко создают "расстрельные списки" журналистов, которые работали на закрытых по указу президента телеканалах ZIK, NewsOne и "112 Украина", "Страна" решила составить свой список.

Список так называемых перебежчиков.

В него вошли те политики, которые появлялись в эфирах запрещенных телеканалов, но теперь почему-то резко "забыли" об этом и публично одобряют запрет этих медиа.

Владимир Зеленский

До недавнего времени президент Украины Владимир Зеленский без проблем давал комментарии журналистам телеканалов, которые на днях отключил из эфира своим указом. Журналистов телеканала NewsOne Владимир Зеленский даже приглашал к себе в кабинет - рассказывал, как обживается на Банковой. Также президент давал комментарии журналистам "ZIK" - к примеру, во время визита в Новые Санжары.

Фото из открытых источников

Страна.ua

Тогда Зеленский без проблем, даже не смотря на возражения личной охраны, общался с журналистами этих телеканалов. В 2019 году на прямой вопрос о том, будет ли он закрывать телеканал NewsOne, президент ответил следующее:

"Я очень уважаю каждый канал, и канал News One. Я никогда не закрывал в своей жизни ни одного канала. Я лично за свободу слова, и вы это прекрасно знаете. Я никогда в своей жизни не буду закрывать никакие каналы, не имею права, не имею полномочий", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста телеканала NewsOne.

Но спустя полтора года Зеленский подписал указ, которым запретил трем телеканалам, включая NewsOne, выходить в эфир.

И на днях Зеленский в новом видео-ролике отзывался о телеканалах ZIK, NewsOne и "112" уже совершенно по-другому.

"Тройка этих каналов содержала говорящие армии, которые очень профессионально обманывали и зомбировали", - заявил президент.



Леонид Кравчук



Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук во включении на ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" обвинил запрещенные телеканалы во лжи.



"Я смотрел ZIK в вопросе возвращения пленных. Я заявляю официально, на присяге могу сказать, что целый час шла ложь на канале. Обвинение меня лично и Украины. Но никто из журналистов не обращался к нашей делегации за любым комментарием", — сказал Кравчук в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".



"Никакой информации, только ужасная пропаганда против Украины", — акцентировал Кравчук.



Почти год назад Леонид Кравчук был гостем программы "Эпицентр" на NewsOne.



Более того – тогда Кравчук не только не критиковал эти телеканалы, а даже наоборот – хватил.



"Я хотів це сказати на початку, за 28 років це вперше! На телеканалі NewsOne запросили першого президента вперше в історії, щоб він поділився своїми думками. Всі останні канали чогось цього не зробили. Я щиро вам дякую!", – заявлял Кравчук в эфире.

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Михаил Саакашвили



Телеканал NewsOne в свое время был единственным, который в режиме нон-стоп транслировал прорыв Михаила Саакашвили через украинскую границу. Политик также был частым гостем эфиров этого и двух других каналов, которые теперь заблокированы. К примеру, Саакашвили участвовал в ток-шоу "Украинский формат" и "Тема" на NewsOne.

Теперь же Саакашвили выступает за блокировку каналов, на которых не так давно появлялся сам. Но сейчас Михо считает, что закрытие трех телеканалов, включая некогда поддержавший его NewsOne, – "это акт самообороны в гибридной войне".

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Антон Геращенко



"Слова, превращенные в пропаганду, убивают десятикратно", – так замглавы МВД Антон Геращенко выразился о закрытии телеканалов. При этом еще недавно в эфирах каналов NewsOne, ZIK и "112" звучали слова самого Геращенко.

Он часто включался в эфир по видео- или телефонной связи, нередко также был приглашенным гостем в студии.

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Андрей Билецкий



Лидер Национального корпуса поддержал закрытие телеканалов ZIK, NewsOne и "112". Но при этом сам регулярно появлялся в эфирах всех трех этих СМИ. И даже не просто появлялся – а был гостем программ и эксклюзивно включался в прямой эфир. И тогда он ни слова не говорил о том, что на телеканалах есть некая "не такая редакционная политика" или "пророссийская пропаганда", и что там не давали слова патриотам.



К тому же, Андрей Билецкий заявил, что из Нацкорпуса на эфирах присутствовал только он – хотя там появлялись и другие члены Нацкорпуса: Тамарин, Коротких, Чернышов, Кухарчук, Кудряшов.



Журналист NewsOne Богдан Аминов напомнил об этом лидеру Нацкорпуса.



"Его заставляли? Я вот не пойму. Когда мне что-то не нравится – я это не смотрю и не хожу туда. Но вне зависимости от того нравится мне Билецкий или нет – он присутствовал в эфире. В эфире телеканала, который как раз обвиняют в том числе, что он не показывал патриотов. Так вот вопрос: канал не показывал патриотов или Билецкий – не патриот?", – рассуждает Аминов.

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Александр Корниенко



Глава партии "Слуга народа" введение санкций против владельца трех телеканалов Тараса Козака однозначно поддержал. Заявив, что причина этому – сотрудничество со страной-агрессором и "системная дезинформация в сторону Украины".



При этом, комментируя закрытие якобы "антиукраинских" телеканалов, народный депутат Корниенко умолчал о том, что и сам появлялся в эфирах этих СМИ. Например, он был гостем ток-шоу "HARD с Влащенко" на телеканале ZIK, а также часто давал комментарии в Верховной Раде журналистам тех СМИ, которые теперь он называет пропагандистскими.

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Давид Арахамия



Не многим отличается и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, который оправдал закрытие украинских телеканалов "войной с Россией". Хотя до этого почему-то не брезговал давать комментарии "вражеским" СМИ.

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

К слову, подобное "переобувание" (либо красноречивое молчание по поводу закрытия телеканалов) продемонстрировали почти все "слуги народа". Многие из которых до этого чуть ли не каждую неделю появлялись в эфирах телеканалов, закрытию которых теперь радуются.



Например, Марьяна Безуглая (депутат от "Слуги народа") – частая гостья эфиров NewsOne, ZIK и "112 Украина", теперь выступает за их запрет.

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Юрий Камельчук тоже высказался "за" запрет трех телеканалов, назвав их деятельность "информационной атакой" на Украину. Хотя очень часто сам был гостем различных ток-шоу. Можно ли полагать, что таким образом народный депутат также участвовал в "информационных атаках" этих телеканалов – вопрос открытый.

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

"Слуга народа" Марина Бардина утверждает, что блокировка телеканалов – это "забота властей об украинцах". Получается, что активное участие самой Бардиной в эфирах этих телеканалов – проявление отсутствия заботы конкретного народного депутата об украинцах?

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Олег Ляшко



Лидер Радикальной партии Олег Ляшко записал видео, где рассказал о том, как он рад закрытию каналов. Хотя сам на все эти три телеканала неоднократно ходил. Кстати, в одном из последних эфиров на телеканале "112" Олег Ляшко среди прочего обсуждал и тему давления на СМИ.



Но самое интересное, что Олег Ляшко был в эфире телеканала ZIK буквально за несколько часов до того, как выпустил свой видео-ролик "за" блокировку этого и двух других телеканалов, где был частым гостем.



"Искренне аплодирую Зеленскому за это решение", – заявил Ляшко о блокировке ZIK, NewsOne и 112.



"С Ляшко вообще смешная история. Когда Рада в 2018 проголосовала за обращение в СБУ для проверки терроризма по телеканалу NewsOne – Ляшко тоже радовался. Потом понял, что канал не закрыли – приходил на эфир и каялся. Теперь вот опять радуется", – обращает внимание на метаморфозы радикала журналист Богдан Аминов.

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Игорь Луценко



Бывший народный депутат Игорь Луценко написал, что на человеческом уровне блокировку телеканалов горячо поддерживает: "Действительно, там, на этих каналах, сейчас голая российская военная пропаганда". Хоть Луценко и отметил, что с юридической точки зрения указ президента не совсем чист – так как санкции можно вводить в отношении иностранных лиц, а Тарас Козак – гражданин Украины.



В то же время, сам Луценко буквально две недели назад был на эфире телеканала ZIK, где почему-то ни словом не упрекнул ведущих в том, что они транслируют якобы "российскую военнную пропаганду". Так же периодически нардеп появлялся в эфирах телеканалов "112" и NewsOne.

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Олег Тягнибок



Лидер партии "Свобода" Олег Тягныбок, как и его соратник Андрей Ильенко, были постоянными гостями эфиров NewsOne, "112" и ZIK. А когда эти телеканалы закрыли, заявили, что партия "Свобода" еще с начала войны с Россией предлагала закрыть эти каналы. "Блокировка этих каналов - это только начало победы в информационной войне против московитов", - сказали в партии.

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