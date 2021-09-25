Спикер Рады раскритиковал процедуру принятия закона об олигархах, назвав ее "вольной деятельностью"
Процедура при голосовании за закон об олигархах была нарушена. Это сделали, чтобы свести народных депутатов с правильного пути. Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает "ДС".
"Такая так называемая "процедура" применялась в первый раз в стенах Верховной Рады Украины. Я не могу ее назвать нормальным подходом к работе Верховной Рады. … Это не сокращена процедура, такой процедуры нет… Это была "вольная деятельность" коллег, которые запустили этот процесс", — сказал Разумков.
Спикер говорит, что подготовил сводную таблицу допущенных при рассмотрении закона нарушений.
"То, что было сделано с теми торопливыми движениями в последнюю ночь, если не приглашались даже авторы поправок на заседание комитетов — это и привело к тому, что мы сегодня после того, как этот важный закон был проголосован в стенах ВР, должны проговаривать как процедуру", — добавил он.
Как сообщалось ранее, 23 сентября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом президентский законопроект об олигархах №5599. Его поддержали 279 парламентариев.
По словам нардепа Алексея Гончаренко, Зеленский, инициировал принятие антиолигархического законопроекта, ставит целью установить контроль над средствами массовой информации.
Партия "Европейская Солидарность" подает в НАБУ, ГБР и Офис генпрокурора заявление о преступлении, совершенном в Верховной Раде 23 сентября 2021 должностными лицами парламента во время голосования за законопроект Владимира Зеленского №5599.