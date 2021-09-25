Спикер Рады раскритиковал процедуру принятия закона об олигархах, назвав ее "вольной деятельностью"

Процедура при голосовании за закон об олигархах была нарушена. Это сделали, чтобы свести народных депутатов с правильного пути. Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает "ДС".

"Такая так называемая "процедура" применялась в первый раз в стенах Верховной Рады Украины. Я не могу ее назвать нормальным подходом к работе Верховной Рады. … Это не сокращена процедура, такой процедуры нет… Это была "вольная деятельность" коллег, которые запустили этот процесс", — сказал Разумков.

Председатель ВР "глубоко убежден", что целью нарушений было "свести народных депутатов с правильного пути, ввести их в заблуждение". "И подтверждением моих слов является то, что и те, кто организовывал этот процесс, и те, кто докладывал по нему, не поддержали такую ​​процедуру. Ни господин Стефанчук за нее не проголосовал, ни господин Вениславский. Потому что они все понимают, что рано или поздно надо отвечать", — подчеркнул Разумков.