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Спикер Рады раскритиковал процедуру принятия закона об олигархах, назвав ее "вольной деятельностью"

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков РБК-Украина

Процедура при голосовании за закон об олигархах была нарушена. Это сделали, чтобы свести народных депутатов с правильного пути. Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает "ДС".

"Такая так называемая "процедура" применялась в первый раз в стенах Верховной Рады Украины. Я не могу ее назвать нормальным подходом к работе Верховной Рады. … Это не сокращена процедура, такой процедуры нет… Это была "вольная деятельность" коллег, которые запустили этот процесс", — сказал Разумков.

Председатель ВР "глубоко убежден", что целью нарушений было "свести народных депутатов с правильного пути, ввести их в заблуждение". "И подтверждением моих слов является то, что и те, кто организовывал этот процесс, и те, кто докладывал по нему, не поддержали такую ​​процедуру. Ни господин Стефанчук за нее не проголосовал, ни господин Вениславский. Потому что они все понимают, что рано или поздно надо отвечать", — подчеркнул Разумков.

Спикер говорит, что подготовил сводную таблицу допущенных при рассмотрении закона нарушений.

"То, что было сделано с теми торопливыми движениями в последнюю ночь, если не приглашались даже авторы поправок на заседание комитетов — это и привело к тому, что мы сегодня после того, как этот важный закон был проголосован в стенах ВР, должны проговаривать как процедуру", — добавил он. 

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Как сообщалось ранее, 23 сентября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом президентский законопроект об олигархах №5599. Его поддержали 279 парламентариев.

По словам нардепа Алексея Гончаренко, Зеленский, инициировал принятие антиолигархического законопроекта, ставит целью установить контроль над средствами массовой информации.

В законе также содержатся принципиальные противоречия. Так, одна норма определяет, что олигархами граждан признает СНБО, как это и предлагал президент Владимир Зеленский, а другая — НАПК (правка Разумкова). По сути, в таком виде законопроект не сможет работать.

Партия "Европейская Солидарность" подает в НАБУ, ГБР и Офис генпрокурора заявление о преступлении, совершенном в Верховной Раде 23 сентября 2021 должностными лицами парламента во время голосования за законопроект Владимира Зеленского №5599.

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