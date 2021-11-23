Спецпредставитель США по Афганистану встретится с талибами в Дохе

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Том Уэст вернется в Доху на следующей неделе

Спецпредставитель США по Афганистану Том Уэст проведет встречу с лидерами "Талибана". Консультации пройдут в Дохе. Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс во время брифинга.

По его словам, Том Уэст вернется в Доху на следующей неделе, где проведет встречу с талибами. Темами консультации станет ситуация в Афганистане, включая борьбу с терроризмом.

Прайс добавил, что еще одной темой станет безопасный выезд из Афганистана граждан США и афганцев, сотрудничавших с американцами. Также планируется обсудить гуманитарную помощь на фоне экономической ситуации, которая сложилась в стране.

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Ранее сообщалось, что верховный лидер движения "Талибан" Хайбатулла Ахундзада впервые появился на публике с тех пор, как в 2016 году взял под свой контроль группировку.