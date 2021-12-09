Специальный доклад ООН: Журналисты незаконно закрытых телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина" находятся под давлением власти

РИА Новости

УВКПЧ ООН фиксирует ограничение свободы мнения и мирных собраний как на подконтрольной Украине территории, так и на оккупированных

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) обнародовало специальный доклад, посвященный ситуации в Украине с основополагающими свободами в последние два года. Исследование, проводившееся с ноября 2019 по октябрь 2021 года, задокументировало десятки нарушений на всей территории страны, в том числе, связанные с давлением на свободу слова и журналистов незаконно закрытых телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина".

Так, на подконтрольных Киеву территориях эксперты Управления Верховного комиссара ООН по правам человека за два года зафиксировали 29 инцидентов, направленных против журналистов, блогеров и других граждан, критикующих органы власти или политическую повестку дня в целом. В 22 из этих случаев применялось насилие. Среди наиболее уязвимых групп отмечаются журналисты.

В качестве примера наступления государства на свободу слова в докладе упомянуты введенные Совета национальной безопасности и обороны санкции, которые привели к закрытию телеканалов депутата от партии "ОПЗЖ" Тараса Козака (ZiK, "112 Украина", NewsОne), а также заблокировали доступ к онлайн-изданиям Страна.ua и Sharij.net.

"Текст указов (о введении санкций, - ред.) не содержал обоснования, в частности, конкретных проблем для нацбезопасности... Следовательно, в этих решениях не было доказано соответствие международным стандартам необходимости и пропорциональности ограничений свободы выражения мнений", - отмечается в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

Его авторы предполагают, что подобные методы могут повлечь за собой самоцензуру СМИ, ведь те будут избегать чувствительных тем, опасаясь, что они будет рассматриваться как связанные с нацбезопасностью.

Также в докладе УВКПЧ среди примеров нападений на журналистов упоминается история редактора онлайн-издания из Полтавщины, критиковавшем местных политических лидеров из-за вероятной коррупции. Как сообщается, из-за неспособности полиции расследовать первое нападение на журналиста те же лица во второй раз избили его через восемь дней.

"Неспособность должным образом реагировать на такое насилие во время или сразу после нападений создает атмосферу безнаказанности", - отмечают в УВКПЧ. В то же время там "заметили прогресс" в расследовании нападений на журналистов в 2021 году.

Кроме того, УВКПЧ зафиксировала пять случаев насилия со стороны ультраправых групп против участников политических митингов - речь идет об акциях "Партии Шария" и "ОПЗЖ", сорванных участниками контрдемонстраций.

"Квалификация ни одного из нападений на "Партию Шария" не отражала политический мотив нападающих и, следовательно, может подорвать право потерпевших на правовую защиту и оттолкнуть широкую общественность от участия в политической жизни", - говорится в докладе.

УВКПЧ также озабочено тем, что ограничения, связанные с Covid-19, избирательно применяются к мирным собраниям в Украине.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 августа были введены санкции против главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, компаний – издателей "Страны.ua", блогера и журналиста Анатолия Шария, его жены Ольги. В результате были заблокированы издания "Страна.ua" и "Шарий.net".

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

В связи с незаконными действиями власти журналисты обратились к государственному секретарю США Энтони Блинкену относительно введения тотальной цензуры и серьезной угрозе свободе информации в Украине, направили открытые письма европейскому комиссару по вопросам расширения и политики добрососедства с 2010 по 2014 год Штефану Фюле и экс-президенту Польши Александру Квасьневскому, Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, Специальному докладчику ООН по вопросам поощрения и защиты прав на свободу мнений и их свободное выражение Ирен Хан и пресс-секретарю Управления ООН по правам человека Марте Хуртадо. А Совет Европы порекомендовал журналистам незаконно закрытого канала "Перший Незалежний" обратиться в Европейский суд по правам человека в связи с ограничением свободы слова в Украине.

Также коллективы медиа, незаконно закрытых украинской властью в лице президента Владимира Зеленского, встретились с Секретарем Сената, вице-президентом Комитета иностранных дел, обороны и вооруженных сил Жоэлем Геррио, а также вице-президентом Комиссии по конституционному законодательству, законодательству, всеобщему избирательному праву, регламенту и общему управлению Сената Франции Натали Гуле. В ходе встречи представители СМИ проинформировали сенаторов о катастрофической ситуации со свободой слова в Украине.

Помимо этого сотрудники незаконно закрытых украинской властью телеканалов "112 Украина", NEWSONE, ZIK, а также "Перший Незалежний", который был закрыт по письму заместителя главы СБУ без суда, и сайтов "Страна.ua" и "Шарий.net" пришли на форум Ялтинской европейской стратегии в формате YES Brainstorming 2021, который стартовал 10 сентября в Киеве, чтобы рассказать о ситуации со свободой слова в Украине.

Журналисты закрытых СМИ обратились с письмом к делегатам ПАСЕ, где рассказали о давлении власти на независимые медиа в Украине и попросили дать свою оценку. Поддержал их и Фонд защиты свободы слова в Украине, глава которого направила письмо президенту США Джо Байдену в связи с преследованием властью независимых медиа в Украине.

В понедельник, 27 сентября, стартовала очередная сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы, где работали журналисты "Першого Незалежного" и информировали ее участников о незаконных действиях украинских властей в отношении независимых медиа, таких как, "112 Украина", NEWSONE, ZIK, "Перший Незалежний", а также изданий "Страна.uа" и "Шарий.net". В рамках заседания Ассамблеи журналисты передали сотням европейских политиков, в частности, евродепутатам, делегатам ПАСЕ, работникам МИД, европейским политикам, министрам и чиновникам разных стран письма, а также брошюры, где подробно рассказали о давлении на свободу слова в Украине.

Уже 12 октября в день саммита Украина – ЕС сотрудники независимых украинских медиа "112 Украина", NewsOne, ZIK, "Перший Незалежний" провели акцию с целью привлечь внимание гостей саммита к нарушению свободы слова в Украине.

На одной из локаций - Бориспольской трассе, по которой участники саммита ехали из аэропорта журналисты развернули плакаты с надписями на украинском и английском языках: "Перший Незалежний"," 112 Украина", NewsOne, ZIK, незаконно закрыты властями. Зеленский уничтожает свободу слова в Украине". У журналистов были заклеены рты. Также в этот день журналисты незаконно закрытых украинских медиа провели акцию под стенами Мариинского дворца и на других локациях, которые посетят гости саммита.

Медийщики, освещающие саммит G20 в Риме, выразили обеспокоенность ситуацией с цензурой в Украине и поддержали незаконно закрытые телеканалы "112 Украина", NEWSONE, ZIK, "Перший Незалежний" и интернет-издания "Страна.ua" и "Шарий.net".

1 ноября журналисты незаконно закрытых телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK, а также изданий "Страна.ua" и "Шарий.net" провели встречу с представителем посольства Германии Лукасом Бёмом. В ходе встречи представители медиа проинформировали о давлении украинской власти на свободу слова в стране, а также предоставили международное юридическое заключение группы французских юристов по обращению Фонда защиты свободы слова о незаконности закрытия украинских телеканалов "Перший Незалежний", "112 Украина", ZIK и NewsOne.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали 120 969 материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.