Советники лидеров "нормандского формата" не смогли согласовать прекращение огня на Донбассе

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Между участниками переговоров "состоялся жесткий обмен мнениями"

Советники лидеров "нормандского формата" не смогли договориться о соблюдении режима тишины на линии соприкосновения на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Telegram.

"Несмотря на последовательные попытки Украины вернуться к полному соблюдению режима прекращения огня и соответствующую поддержку посредников, Франции и ФРГ, сегодня представители РФ свели дискуссию к вопросу, ответ на который с 2014 года известная всему цивилизованному миру: кто является сторонами конфликта?"- говорится в сообщении.

Как отмечается, что между участниками переговоров "состоялся жесткий обмен мнениями", а Украина не согласилась на попытки России исключить себя из сторон конфликта.

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Напомним, вчера, 26 мая, на Донбассе в результате огня противника украинский военный получил ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого удовлетворительное.