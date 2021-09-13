Совет судей не избрал контролеров добропорядочности ВСП: Зеленский возмущен блокированием реформы

Владимир Зеленский Офис президента

Ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов во время тайного голосования. За кандидатов проголосовало лишь 4 члена ССУ из 26

Совет судей не избрал трех членов Этического совета, которые должны контролировать добродетельность членов Высшего совета правосудия. Об этом шла речь во время заседания ССУ, которое транслировала пресс-служба ведомства.

Согласно данным "Радио Свобода", в Совет судей подали свои заявления шесть кандидатов, но двое из них направили письма с просьбой оставить их заявления без рассмотрения:

Николай Глотов - судья Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда.

Василий Клюба – судья Львовского апелляционного административного суда.

Анна Вронская - судья Верховного суда.

Николай Кипчарский – судья Пустомытовского районного суда Львовской области.

Елена Бальжик – судья Измаильского горрайонного суда Одесской области (отказалась) .

. Ольга Чайкина – судья Дзержинского районного суда города Кривого Рога Днепропетровской области (отказалась).

В частности, ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов во время тайного голосования. За кандидатов проголосовало лишь 4 члена ССУ из 26.

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По мнению главы правление общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталия Шабунина, таким образом Совет судей заблокировал основную часть судебной реформы - очищение Высшего совета правосудия.

"Совет судей (и его глава Богдан Монич) наплевали на прямую норму закона и не делегировали ни одного представителя в Этический совет (без чего орган не может начать работу)", - отметил он.

В свою очередь, в Офисе президента сообщили, что 16 сентября должна пройти рабочая встреча президента Украины Владимира Зеленского с руководством Совета судей, Верховного суда, представителей парламента, а также послов "Большой семерки" из-за остановки судебной реформы.

"Я не допущу блокирования самой главной реформы страны, которую обещал украинцам и которую инициировал. Каждое незаконное действие, направленное на блокирование судебной реформы, получит немедленную оценку и отпор. Я не позволю судьям, которые препятствуют реформе и очищению судебной системы, лишить украинцев права на справедливость. А судьи, которые хотят работать в прозрачной системе, должны иметь полную поддержку", - подчеркнул глава страны.

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Напомним, ранее представитель президента Украины в Конституционном суде Федор Вениславский заявил, что сейчас происходит процесс формирования конкурсных комиссий по отбору членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС). До 11 сентября должна была быть сформирована конкурсная комиссия, которая начнет процедуры отбора в состав ВККС. Относительно Этического совета - там такие же сроки.