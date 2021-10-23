Совет судей избрал кандидатов в Этический совет: Список
По итогам тайного голосования избраны четверо претендентов
Совет судей Украины 23 октября выбрала кандидатов в Этический совет по своей квоте. Об этом сообщает прессслужба Совета судей.
По результатам тайного голосования из восьми претендентов выбраны четыре кандидата, набравшие более 16 голосов:
- Кишакевич Лев Юрьевич - судья Верховного Суда в кассационном уголовном суде (26 голосов);
- Трясун Юрий Ростиславович - судья Киевского апелляционного суда (24 голоса);
- Сиверин Владимир Иванович-судья Восточного апелляционного хозяйственного суда в отставке (20 голосов);
- Чумаченко Татьяна Анатольевна - судья Верховного Суда в Кассационном административном суде (17 голосов).
Как отмечается, ни одного из претендентов не поддержал один проголосовавший. Кандидатуры победителей голосования направлены в Высший совет правосудия.
Напомним, ранее Верховная Рада назначила первым заместителем председателя парламента главы партии "Слуга народа" Александра Корниенко. "За" соответствующее решение проголосовали 256 народных депутатов.