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Совет судей избрал кандидатов в Этический совет: Список

По итогам тайного голосования избраны четверо претендентов

Совет судей Украины 23 октября выбрала кандидатов в Этический совет по своей квоте. Об этом сообщает прессслужба Совета судей.

По результатам тайного голосования из восьми претендентов выбраны четыре кандидата, набравшие более 16 голосов:

  • Кишакевич Лев Юрьевич - судья Верховного Суда в кассационном уголовном суде (26 голосов);
  • Трясун Юрий Ростиславович - судья Киевского апелляционного суда (24 голоса);
  • Сиверин Владимир Иванович-судья Восточного апелляционного хозяйственного суда в отставке (20 голосов);
  • Чумаченко Татьяна Анатольевна - судья Верховного Суда в Кассационном административном суде (17 голосов).

Как отмечается, ни одного из претендентов не поддержал один проголосовавший. Кандидатуры победителей голосования направлены в Высший совет правосудия.

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Напомним, ранее Верховная Рада назначила первым заместителем председателя парламента главы партии "Слуга народа" Александра Корниенко. "За" соответствующее решение проголосовали 256 народных депутатов.

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