Совет Европы выразил обеспокоенность относительно закрытия трех оппозиционных телеканалов в Украине

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Соответствующее заявление сделала генсек Совета Европы

В Совете Европы выразили обеспокоенность закрытием трех украинских телеканалов ZIK, NewsOne и "112 Украина" и подчеркнули, что запрет вещания является крайней формой ограничения работы СМИ.

Об этом сообщили в совместном эфире трех телеканалов – ZIK, NewsOne и "112 Украина".

"Запрет на вещание – крайняя форма ограничения работы СМИ и может применяться лишь в исключительных обстоятельствах", – процитировали в эфире заявление генерального секретаря Совета Европы Марии Пейченович-Бурич в ответ на закрытие трех украинских телеканалов ZIK, NewsOne и "112 Украина".

Совет Европы обеспокоен таким шагом власти и отмечает, что критерии для запрета вещания должны быть четко определены в законе. Это поможет предотвратить любое вмешательство в свободу слова, говорится в заявлении.

Напомним, 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении персональных санкций против депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. В частности, речь идет и об аннулировании лицензий на вещание принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции в течение пяти лет.

Телеканалы, в свою очередь, расценивают введение санкций как политическую расправу над неугодными СМИ.

Отметим, что онлайн-трансляцию "112 Украина", NewsOne и ZIK после блокировки можно смотреть ЗДЕСЬ.