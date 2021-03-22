Совет ЕС утвердил новые санкции против России за нарушения прав человека
Имена будут опубликованы в Официальном журнале ЕС сегодня
В Европейском Союзе утвердили санкции против России, Китая, Северной Кореи из-за нарушения прав человека. Об этом сообщил на своей странице в Twitter журналист Рикард Джозвяк.
Санкции утвердили, в частности, против 11 человек, в том числе из России и Китая.
"Санкции ЕС в отношении прав человека уже приняты. 11 человек и 4 субъекта из Китая, России, Эритреи, Северной Кореи, Южного Судана и Ливии", - сообщил журналист.
Ранее сообщалось, что США могут объявить санкции против России и Ирана за вмешательство в президентские выборы в 2020 году.