Совет ЕС утвердил новые санкции против России за нарушения прав человека

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Имена будут опубликованы в Официальном журнале ЕС сегодня

В Европейском Союзе утвердили санкции против России, Китая, Северной Кореи из-за нарушения прав человека. Об этом сообщил на своей странице в Twitter журналист Рикард Джозвяк.

Санкции утвердили, в частности, против 11 человек, в том числе из России и Китая.

"Санкции ЕС в отношении прав человека уже приняты. 11 человек и 4 субъекта из Китая, России, Эритреи, Северной Кореи, Южного Судана и Ливии", - сообщил журналист.

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Ранее сообщалось, что США могут объявить санкции против России и Ирана за вмешательство в президентские выборы в 2020 году.