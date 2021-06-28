Совет ЕС согласовал подписание с Украиной Соглашения об "открытом небе"

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Подписание всех соглашений ожидается осенью 2021 года

Совет ЕС дал согласие на подписание с тремя странами, в том числе Украиной, Соглашения об общем авиационном пространстве. Об этом говорится в официальном заявлении, передает "Европейская правда".

"Сегодня Рада дала "зеленый свет" для подписания трех соседских соглашений в сфере авиации - с Украиной, Арменией и Тунисом, а также соглашение по воздушному транспорту с Катаром. Эти соглашения откроют рынок воздушного транспорта и предоставят новые возможности для операторов и клиентов, что будет способствовать торговле, туризму, инвестициям, экономическому и социальному развитию", - говорится в заявлении.

Как отмечается, соглашения устраняют рыночные ограничения и объединяющие эти страны с внутренним авиарынком Евросоюза, поскольку предполагается, что они перейдут на европейские стандарты и правила в сфере авиаперевозок.

"Подписание четырех соглашений ожидается осенью 2021 года. Каждая сделка после этого должна быть ратифицировано каждой страной-членом ЕС и третьей стороной", - добавляют в Раде.

Известно, что соглашение об Общем авиационном пространстве с ЕС должно было быть подписано 11 февраля этого года в Брюсселе. Однако, в начале февраля в Офисе президента Украины заявили, что подписание сорвалось.

К слову, Соглашение о совместном авиационном пространстве имеет целью уравнять в некоторых правах украинские и европейские авиакомпании, снять монополию на отдельные маршруты, установленную двусторонним договорам, облегчить открытие новых маршрутов между украинскими и европейскими городами, и как следствие – должна уменьшить цены на билеты.

Напомним, 8 апреля 2021 года Европейская комиссия одобрила обновленный проект соглашения с Украиной об Общем авиационном пространстве, открывающем путь к принятию этого документа на уровне Совета ЕС.