Сотрудники закрытых украинской властью медиа рассказали Специальному представителю ЕС по правам человека об ограничении свободы слова в Украине

Первый Независимый

Сотрудники незаконно закрытых украинской властью СМИ "112 Украина", NEWSONE, ZIK, "Перший Незалежний", "Страна.ua" и "Шарий.net" направили в адрес Специального представителя Европейского союза по правам человека Имона Гилмора открытое письмо, где рассказали о фактах давления на свободу слова в Украине и попросили поддержки.

В понедельник, 18 октября, Имон Гилмор впервые приехал в Украину. Его рабочий визит продлится четыре дня. За это время он встретится с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, Министром юстиции Денисом Малюськой, Уполномоченным Верховной Рады по правам человека Людмилой Денисовой, а также с депутатами украинского парламента и другими высокопоставленными чиновниками. Кроме этого он посетит восточную Украину, где встретится с представителями местной власти и местных правозащитных организаций.

Текст письма:

Ваше превосходительство,

Журналисты незаконно закрытых украинских СМИ выражают вам свое уважение и пользуются этой возможностью, для того чтобы в очередной раз привлечь ваше внимание к катастрофической ситуации с обеспечением в Украине фундаментальных демократических ценностей, в первую очередь - свободы слова и права журналистов на выполнение профессиональных обязанностей.

Мы, как и тысячи наших сограждан, ожидали начала саммита Украина - Европейский союз, для того чтобы рассказать иностранным гостям об угрозах, которые стоят сегодня перед украинским обществом из-за непрофессионализма украинской власти. Но, к сожалению, сегодня мы еще раз получили доказательство того, что действующая власть видит в нелояльных СМИ главного врага, и вместо работы над уничтожением коррупции, повышением благосостояния населения и установлением мира на Донбассе выбирает путь к окончательному установлению диктатуры.

В частности, сегодня в Киеве были цинично уничтожены билборды, на которых был размещен призыв к гостям саммита Украина - ЕС поднять вопрос свободы слова в Украине во время встреч с представителями украинской стороны. Эти борды простояли меньше суток. Даже несмотря на то что они не содержали никаких оскорблений в адрес власти и не критиковали ее действия, власть все равно расценила их появление как нежелательное и опасное проявление инакомыслия.

Кроме этого журналистам наших СМИ было отказано в аккредитации на любое из событий в рамках саммита Украина - ЕС. А акция журналистов в поддержку свободы слова едва не была свернута силами правоохранительных органов.

Сегодняшние события мы расцениваем как очередную попытку украинской власти подавить любую альтернативную точку зрения на ситуацию в Украине и еще раз использовать репрессивную машину для борьбы с независимыми СМИ.

Позвольте напомнить, что за мужество говорить правду о деятельности украинской власти уже пострадали ведущие информационные телеканалы "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK", закрыты во внесудебном порядке через решение Совета национальной безопасности и обороны, хотя лишение СМИ лицензии возможно только по решению суда. Затем наступила очередь телеканала "Першие Незалежний", который был закрыт по обычному письму от заместителя председателя СБУ и опять же без суда. Также под угрозой полного уничтожения оказались известные интернет-издания "Страна.ua" и "Шарий.net" и ряд других СМИ.

А недавно в этот список чуть не попало Радио Свобода, и только значительный общественный резонанс заставил власти отказаться от выгораживания председателя правления Укрэксимбанка Евгения Мецгера и его сотрудников, которые напали на съемочную группу программы "Схемы".

С тревогой мы отмечаем, что если не остановить этот беспредел власти сейчас, то в ближайшем будущем Украине угрожает свертывания основных демократических свобод. Коррупция и кумовство во власти отбросят Украину на десятки лет назад. Мы просто не имеем морального права допустить, чтобы журналисты в Украине рисковали собственным здоровьем и работой из-за вопросов вроде офшорных сделок президента или случаев коррупции во власти.

Мы надеемся, что влияние и внимание со стороны международных партнеров Украины приведет к тому, что украинская власть остановит давление на нелояльные СМИ, гарантирует свободу слова гражданам и право на выполнение профессиональных обязанностей журналистам.

Принимая во внимание указанные факты, просим вас публично отреагировать на ситуацию, которая сложилась со свободой слова в Украине, выразить свою позицию относительно незаконного закрытия украинских СМИ, а также инициировать обсуждение этого вопроса во время ваших последующих контактов с представителями украинской власти. Надеемся, что эта позиция найдет понимание с вашей стороны.

С уважением,

Коллективы незаконно закрытых украинских СМИ

Напомним, сотрудники независимых украинских медиа "112 Украина", NewsOne, ZIK, "Перший Незалежний" 12 октября в день саммита Украина – ЕС провели акцию с целью привлечь внимание гостей саммита к нарушению свободы слова в Украине.

На одной из локаций - Бориспольской трассе, по которой участники саммита ехали из аэропорта журналисты развернули плакаты с надписями на украинском и английском языках: "Перший Незалежний"," 112 Украина", NewsOne, ZIK, незаконно закрыты властями. Зеленский уничтожает свободу слова в Украине". У журналистов заклеены рты.

В день саммита журналисты "Первого Независимого" с 9:00 до 12:00 проходил спецэфир, посвященный событиям саммита Украина-ЕС. Также в этот день журналисты незаконно закрытых украинских медиа провели акцию под стенами Мариинского дворца и на других локациях, которые посетят гости саммита.

Отметим, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

Экс-владелец телеканала "Перший Незалежний" Роман Любицкий распространил лживое заявление о том, что не имеет отношения к продаже телеканала Медиахолдингу "НОВОСТИ". Заявление Любицкого не соответсвует действительности, так как от его имени действовал уполномоченный им представитель, а сам Любицкий получил оплату за продажу телеканала "Перший Незалежний".

20 августа были введены санкции против главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, компаний – издателей "Страны.ua", блогера и журналиста Анатолия Шария, его жены Ольги. В результате были заблокированы издания "Страна.ua" и "Шарий.net".

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

В связи с незаконными действиями власти журналисты обратились к государственному секретарю США Энтони Блинкену относительно введения тотальной цензуры и серьезной угрозе свободе информации в Украине, направили открытые письма европейскому комиссару по вопросам расширения и политики добрососедства с 2010 по 2014 год Штефану Фюле и экс-президенту Польши Александру Квасьневскому, Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, Специальному докладчику ООН по вопросам поощрения и защиты прав на свободу мнений и их свободное выражение Ирен Хан и пресс-секретарю Управления ООН по правам человека Марте Хуртадо. А Совет Европы порекомендовал журналистам незаконно закрытого канала "Перший Незалежний" обратиться в Европейский суд по правам человека в связи с ограничением свободы слова в Украине.

Также коллективы медиа, незаконно закрытых украинской властью в лице президента Владимира Зеленского, встретились с Секретарем Сената, вице-президентом Комитета иностранных дел, обороны и вооруженных сил Жоэлем Геррио, а также вице-президентом Комиссии по конституционному законодательству, законодательству, всеобщему избирательному праву, регламенту и общему управлению Сената Франции Натали Гуле. В ходе встречи представители СМИ проинформировали сенаторов о катастрофической ситуации со свободой слова в Украине.

Помимо этого сотрудники незаконно закрытых украинской властью телеканалов "112 Украина", NEWSONE, ZIK, а также "Перший Незалежний", который был закрыт по письму заместителя главы СБУ без суда, и сайтов "Страна.ua" и "Шарий.net" пришли на форум Ялтинской европейской стратегии в формате YES Brainstorming 2021, который стартовал 10 сентября в Киеве, чтобы рассказать о ситуации со свободой слова в Украине.

Журналисты закрытых СМИ обратились с письмом к делегатам ПАСЕ, где рассказали о давлении власти на независимые медиа в Украине и попросили дать свою оценку. Поддержал их и Фонд защиты свободы слова в Украине, глава которого направила письмо президенту США Джо Байдену в связи с преследованием властью независимых медиа в Украине.

В понедельник, 27 октября, стартовала очередная сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы, где работали журналисты "Першого Незалежного" и информировали ее участников о незаконных действиях украинских властей в отношении независимых медиа, таких как, "112 Украина", NEWSONE, ZIK, "Перший Незалежний", а также изданий "Страна.uа" и "Шарий.net". В рамках заседания Ассамблеи журналисты передали сотням европейских политиков, в частности, евродепутатам, делегатам ПАСЕ, работникам МИД, европейским политикам, министрам и чиновникам разных стран письма, а также брошюры, где подробно рассказали о давлении на свободу слова в Украине.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали 96,9 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.