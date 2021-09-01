Сотрудничество с США: "Укроборонпром" заключил соглашения на 2,5 млрд долларов
Концерну удалось подписать три соглашения
"Укроборонпром" в рамках визита украинской делегации в США достиг договоренностей о сотрудничестве и подписал три соглашения на общую сумму 2 млрд 500 млн долларов. Об этом сообщает пресс-служба концерна.
С какими американскими компаниями заключили соглашения:
- Lockheed Martin Corporation-договор о сотрудничестве в разработке совместных проектов и программ.
- L3Harris Technologies соглашение о реализации совместных проектов, в частности по поставкам продукции в Украину и интеграцию ее в воздушные, наземные и морские системы.
- Global Ordance - соглашение о поставках оборонной продукции.
- Day & Zimmermann - соглашение о разработке проектов по модернизации и созданию новых производственных мощностей для предприятий "Укроборонпрома".
Как сообщалось ранее, по словам директора концерна "Укроборонпром" Юрия Гусева, Украина может в ближайшее время войти в десятку мировых экспортеров вооружения. Сейчас страна входит в двадцатку рейтинга.