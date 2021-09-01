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Сотрудничество с США: "Укроборонпром" заключил соглашения на 2,5 млрд долларов

Голос.юа

Концерну удалось подписать три соглашения

"Укроборонпром" в рамках визита украинской делегации в США достиг договоренностей о сотрудничестве и подписал три соглашения на общую сумму 2 млрд 500 млн долларов. Об этом сообщает пресс-служба концерна.

С какими американскими компаниями заключили соглашения:

  • Lockheed Martin Corporation-договор о сотрудничестве в разработке совместных проектов и программ.
  • L3Harris Technologies соглашение о реализации совместных проектов, в частности по поставкам продукции в Украину и интеграцию ее в воздушные, наземные и морские системы.
  • Global Ordance - соглашение о поставках оборонной продукции.
  • Day & Zimmermann - соглашение о разработке проектов по модернизации и созданию новых производственных мощностей для предприятий "Укроборонпрома".

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Как сообщалось ранее, по словам директора концерна "Укроборонпром" Юрия Гусева, Украина может в ближайшее время войти в десятку мировых экспортеров вооружения. Сейчас страна входит в двадцатку рейтинга.

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