Сопредседатели "Оппозиционной платформы - За жизнь": Мы должны сделать всё, чтобы развивать украинско-китайские отношения

Сопредседатели "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко и Вадим Рабинович приняли участие в саммите Коммунистической партии Китая и мировых политических партий по случаю 100-летнего юбилея Компартии, который состоялся 6 июля в режиме видеоконференции.

"Очень символично, что именно Коммунистическая партия Китая организовала обсуждение темы о месте и роли политических партий в современном изменчивом мире. Открытость к обмену мнениями и опытом убедительно свидетельствует, что КПК является надежным партнером для ответственных политических сил других стран", – сказал Юрий Бойко.

Политик подчеркнул, что сегодня товарооборот Украины с Китаем составляет 15 млрд долларов, и это второй по величине торговый партнер Украины, рынок которого постоянно растет.

"У нас есть колоссальные перспективы для увеличения присутствия украинских товаров на китайском рынке, но сегодняшняя власть этого не понимает, о чем свидетельствуют провальные проекты сотрудничества с Китаем. Из-за бесхребетности и безалаберности нынешней власти наша 40-миллионная страна упускает возможность развивать свою экономику. Это недопустимо. Мы должны сделать всё, чтобы развивать отношения", – подчеркнул Юрий Бойко.

На необходимости установить с Китаем дружеские отношения акцентировал Вадим Рабинович.

"Основа нашей партии – это нейтралитет и торговля со всеми нашими партнерами. Главное – всё, что выгодно украинцам, нужно покупать дешевле, а продавать дороже. А если мы будем закрывать свои судостроительные заводы и покупать какие-то списанные корабли – тогда плохо. Я думаю, что мы установим отношения с Китаем, нормальные, дружеские, после того, как победим на выборах. Вокруг все страны рядом с Украиной – со всеми перессорились. Сегодня секретарь СНБО сказал, что стратегический союзник Украины – это Великобритания. Да, быть может она и хорошая, но она далеко. А как с соседями жить? Это как в семье – с женой поругался, со всеми поругался", – отметил народный депутат.

Сопредседатели "Оппозиционной платформы - За жизнь" поблагодарили Коммунистическую партию Китая, Генерального секретаря Си Цзиньпина за возможность донести позицию ОПЗЖ до международного сообщества.

"Мы открыты к международному диалогу. Я надеюсь на продолжение и развитие сотрудничества в этом новом, актуальном и представительном формате", – резюмировал Юрий Бойко.