home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Политика Читати новину українською

Соглашение о свободной торговле: Украина и Молдова настроены работать на новых принципах

Фото из открытых источников

Изменения предусматривают, что в торговле между Украиной и Молдовой будут применяться Пан-Евро-средиземноморские правила происхождения товаров

Украина и Молдова договорились внести изменения в соглашение о свободной торговле между странами. Протокол подписали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилице во время встречи сегодня, 28 августа. Об этом сообщает пресс-служба правительства Украины.

Как отметил Шмыгаль, изменения в соглашение о свободной торговле предусматривают, что в торговле между Украиной и Молдовой будут применяться Пан-Евро-средиземноморские правила происхождения товаров.

"Это большое изменение в торговых отношениях.  Переход на эти правила происхождения товаров объединяет украинское и молдавское соглашения об ассоциации с ЕС в одну систему.

Год назад мы сделали такой шаг с Грузией. Теперь мы объединяем торговые режимы всех государств Ассоциированного трио между собой и с ЕС", - сказал он.

Шмыгаль также отметил, что система пан-евро-средиземноморской кумуляции позволяет торговать товарами, которые произведены из компонентов, могут происходить из всех стран в этой системе.

"Этот протокол является еще одним шагом к выходу стран ассоциированного трио из торговых отношений СНГ и переходу к ЕС-центрической экономике", - добавил украинский премьер.

Новости по теме: Молдова изменила правила въезда: Что нужно знать

Напомним, ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский со второй попытки прибыл в столицу Молдовы Кишинева. В Офисе президента также раскрыли программу визита украинского лидера.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Обязательные реформы для вступления Украины в НАТО и взрывы в Кабуле: Главное на утро 27 августа Медведчук: Майданы 2004 и 2014 гг уничтожили нашу экономику, а подписание СА с ЕС - привело к падению ее в глубокий кризис Первые результаты Украины на Паралимпиаде-2020 и возобновление заседаний ТКГ: Главное на утро 26 августа Празднование Дня Независимости Украины, утверждение большого Государственного Герба и открытие Паралимпиады-2020: Главное на утро 25 августа

программы канала ZIK

Игра в морской бой: Запад против России? |
Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект