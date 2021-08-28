Соглашение о свободной торговле: Украина и Молдова настроены работать на новых принципах

Изменения предусматривают, что в торговле между Украиной и Молдовой будут применяться Пан-Евро-средиземноморские правила происхождения товаров

Украина и Молдова договорились внести изменения в соглашение о свободной торговле между странами. Протокол подписали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилице во время встречи сегодня, 28 августа. Об этом сообщает пресс-служба правительства Украины .

Как отметил Шмыгаль, изменения в соглашение о свободной торговле предусматривают, что в торговле между Украиной и Молдовой будут применяться Пан-Евро-средиземноморские правила происхождения товаров.

"Это большое изменение в торговых отношениях. Переход на эти правила происхождения товаров объединяет украинское и молдавское соглашения об ассоциации с ЕС в одну систему.

Год назад мы сделали такой шаг с Грузией. Теперь мы объединяем торговые режимы всех государств Ассоциированного трио между собой и с ЕС", - сказал он.

Шмыгаль также отметил, что система пан-евро-средиземноморской кумуляции позволяет торговать товарами, которые произведены из компонентов, могут происходить из всех стран в этой системе.

"Этот протокол является еще одним шагом к выходу стран ассоциированного трио из торговых отношений СНГ и переходу к ЕС-центрической экономике", - добавил украинский премьер.

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