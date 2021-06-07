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Соединенные Штаты примут участие в Крымской платформе, - Байден

Джо Байден Фото из открытых источников

По словам президента США, Штаты будут представлены на саммите на высоком политическом уровне

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден поддержал инициативу украинского коллеги Владимира Зеленского о создании Крымской платформы. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента по итогам телефонного разговора двух лидеров.

"Джо Байден поддержал инициативу Владимира Зеленского о создании Крымской платформы. Он заверил, что Соединенные Штаты будут представлены на саммите инициативы на высоком политическом уровне", - говорится в сообщении.

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Напомним, сегодня, 7 июня, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, во время которого пригласил украинского лидера посетить Белый дом. Кроме того, он заверил, что на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным будет отстаивать суверенитет Украины.

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