Соединенные Штаты примут участие в Крымской платформе, - Байден

По словам президента США, Штаты будут представлены на саммите на высоком политическом уровне

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден поддержал инициативу украинского коллеги Владимира Зеленского о создании Крымской платформы. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента по итогам телефонного разговора двух лидеров.

"Джо Байден поддержал инициативу Владимира Зеленского о создании Крымской платформы. Он заверил, что Соединенные Штаты будут представлены на саммите инициативы на высоком политическом уровне", - говорится в сообщении.

Новости по теме: Зеленский рассказал, когда поедет в Вашингтон на встречу с Байденом

Напомним, сегодня, 7 июня, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, во время которого пригласил украинского лидера посетить Белый дом. Кроме того, он заверил, что на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным будет отстаивать суверенитет Украины.