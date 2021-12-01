Соцопрос: 82,3% украинцев заявили о недопустимости причастности высших должностных лиц к офшорам

Фото из открытых источников

Подавляющее большинство украинцев, а именно 82,3%, уверены в том, что причастность высших должностных лиц к деятельности офшоров является недопустимой. Об этом говорится в говорится в исследовании, проведенном международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия) на протяжении 27-30 ноября 2021 года.

При этом 12% респондентов указали, что причастность высших должностных лиц к деятельности офшоров допустима.

Фото из открытых источников

Кроме того, 64,8% опрошенных отметили, что готовы поверить информации о причастности Владимира Зеленского и его ближайшего окружения к теневым финансовым операциям по минимизации налогов и отмыванию средств даже без расследования на основе документов Pandora Papers:

Фото из открытых источников

В то же время 67,7% опрошенных выразили уверенность, что в результате расследования на основе документов Pandora Papers репутация украинской власти в мире ухудшится. И только 1,2% респондентов имеют противоположное мнение.

Фото из открытых источников

Также 52,5% опрошенных уверены в том, что результаты расследования на основе документов Pandora Papers приведут и к падению рейтинга Владимира Зеленского и партии "Слуга народа" в Украине.

Фото из открытых источников

Опрос проводился на всей территории Украины, кроме временно неконтролируемых районов Донецкой и Луганской областей и Крыма, международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия) на протяжении 27-30 ноября 2021 года. Метод опроса - телефонные интервью на основе случайной выборки мобильных номеров. Общее количество респондентов - 2,014 человек. Вероятная погрешность - 2,2%.