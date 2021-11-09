Собственники некоторых земельных паев могут столкнуться с проблемами при продаже своих участков, - эксперты

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Украинцы, которые получили земельные паи с полезными ископаемыми в пределах участков недр, могут столкнуться с трудностями при их будущей продаже. Новое земельное законодательство позволяет компаниям, которые имеют лицензию на разработку недр, накладывать отягощения на такие паи и получать приоритетное право выкупа земельного участка. Об этом пишет Анна Пешкова в материале для 112ua.tv.

О получении обременения на пай заявил советник министра финансов Виталий Ломакович на своей странице в Фейсбук.

"Владельцы земельных участков, заказывая выписки на право собственности из Госземельного кадастра на земли с/х назначения, отметили, что их участки получили отягощения со стороны неизвестных компаний. Я тоже решил проверить, действительно ли так. И был удивлен! Действительно, параллельно со мной право на мою землю получили еще посторонние люди", - пишет Ломакович.

Президент Ассоциации фермеров и землевладельцев Иван Томич в комментарии 112ua.tv также сообщил о фиксации таких случаев по всей Украине, в том числе в Полтавской и в Ивано-Франковской областях. Продажа участков с отягощениями возможна лишь с разрешения компании, получившей на него преимущественное право.

С января вступил в силу закон "О национальной инфраструктуре геопространственных данных", и в июле был запущен обмен между Земкадастром и Единой системой пользования недрами, который позволил сопоставить контуры месторождений и специальных разрешений на пользование недрами за пределами конкретных земельных участков. Теперь данные сводятся в один источник, и компании получили возможность заявлять о своих правах на участки.

Юристы называют решение долгожданным, справедливым и прорывным для недропользователей. Сергей Корниенко, партнер TEFFI Law Firm, уверен, что "событие нужно расценивать как значительный шаг государства навстречу компаниям, которые ведут бизнес в отрасли добычи". В то же время эксперты отмечают, что наложение отягощений на паи может оказаться для их собственников "неприятным сюрпризом".

Детальнее о том, как быть собственникам земельных паев в том случае, когда на них заявили права компании - разработчики недр, читайте в статье "Земельные участки запретят продавать. Какие сюрпризы подготовил рынок собственникам паев".