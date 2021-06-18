СНБО ввели санкции против лиц, причастных к разработке вируса NotPetya

Алексей Данилов УНИАН

В список попали юридические и физические лица

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против четырех физических и шести физических лиц, которые причастны к разработке вируса NotPetya. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинге.

"Решением СНБО применили санкции в отношении четырех юридических и шести физических лиц, аффилированных со спецслужбами Российской Федерации. Они причастны к разработке вируса "Петя", - отметил Данилов.

Также он уточнил, что указанные лица администрировали этот вирус и организовывали кибератаки в Украине.

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Напомним, ранее Совет нацбезопасности и обороны продлил на три года введенные три года назад персональные экономические санкции. Речь идет о решении СНБО от 21 июня 2018 года.