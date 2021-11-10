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СНБО ввел санкции против лиц, связанных с открытием представительства Никарагуа в Крыму

Секретарь СНБО Алексей Данилов

 Цензор.нет

Под санкции попали четыре гражданина Никарагуа и четыре россиянина

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины утвердил новые санкции. Речь идет о лицах, связанных с открытием так называемого представительства Никарагуа во временно оккупированном Крыму. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга по результатам заседания.

"Следующий вопрос-вопрос применения персональных санкций в отношении тех людей, которые открыли представительство Никарагуа в Крыму. Это восемь физических лиц - четыре граждане Никарагуа и четыре граждане Российской Федерации", - рассказал он.

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Напомним, в ноябре 2020 года Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за незаконный визит посла Республики Никарагуа в РФ госпожа Альбы Асусены Торрес в аннексированный Крым, а также начало применение санкции против Никарагуа. Как отмечалось, Торрес прибыла в Крым для вручения так называемому почетному консулу Никарагуа в РФ с резиденцией в г. Симферополь Олегу Белавенцеву консульского патента.

В феврале этого года Верховная Рада Украины приняла постановление Об утверждении 5-летних санкций против Республики Никарагуа.

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