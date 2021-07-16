СНБО ввел санкции еще против 9 украинцев из списка США

Алексей Данилов СНБО

Сейчас санкции США действуют в отношении 134-х граждан Украины

Совет национальной безопасности и обороны решил ввести санкции еще против девяти украинцев, которые уже находятся под санкциями Соединенных Штатов. Об этом стало известно во время брифинга секретаря СНБО Алексея Данилова по результатам заседания совета в пятницу.

По его словам, сейчас санкции США действуют в отношении 134-х граждан Украины.

Из них 130 человек находятся под санкциями Минфина США и 4 гражданина – под санкциями Госдепа.

Данилов также отметил, что из тех, кто под санкциями Минфина, 4 умерли, поэтому остаются 126 человек.

Позже Данилов, отвечая на вопрос, сказал, что в списке из 9 человек нет Андрея Деркача, Игоря Коломойского и Александра Дубинского.

Напомним, ранее Совет нацбезопасности и обороны продлил на три года введенные три года назад персональные экономические санкции, а также ввел финансовые ограничения против четырех юридических и шести физических лиц, причастных к разработке вируса NotPetya.