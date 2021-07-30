СНБО утвердил стратегию внешнеполитической деятельности Украины

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Подобный документ появился впервые за 30 лет

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) утвердил стратегию внешнеполитической деятельности Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время брифинге.

"Сегодня произошло историческое событие. Впервые за 30 лет независимости Украина получила четкую, понятную и содержательную стратегию внешнеполитической деятельности", - отметил он.

По его словам, ранее из-за отсутствия стратегии Украина проходила через "шатания из стороны в сторону".

В документе определена цель внешней политики - утверждение Украины в мире как сильной и авторитетной европейской страны. Стратегия также определяет шесть приоритетных направлений:

Обеспечение суверенитета и территориальной целостности Украины.

Противодействие агрессивной политике Российской Федерации.

Курс на членство в ЕС и НАТО.

Продвижение украинского экспорта и привлечение инвестиций.

Защита прав и интересов граждан Украины за рубежом.

Продвижение позитивного имиджа Украины в мире.

Всего в стратегии более 250 пунктов. Но они сводятся к тому, что Украина позиционирует себя как активного участника международной политики; формирует архитектуру безопасности в регионе и мире; является страной новых экономических возможностей.

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Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Украины приняло пятилетнюю стратегию публичной дипломатии, в которой сформулировано семь направлений деятельности для продвижения позитивного имиджа государства.